Homem tem casa invadida, leva 6 tiros, mas sobrevive

Por OLHO DE BOTO

Um homem com passagem por homicídio foi atacado a tiros dentro de casa por um grupo composto por 4 criminosos, na noite desta quinta-feira (24), no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá. A tentativa de homicídio ocorreu por volta de 19h, na Rua Antônio Pereira Costa.

Marinaldo Luz, de 50 anos, foi encontrado agonizando na entrada de sua residência. Ele foi socorrido numa ambulância do Corpo de Bombeiros e levado ao hospital de emergências. Lá, foi constatado que havia sido atingido por seis disparos, no abdômen, nas duas coxas, pé, perna e mão.

Marinaldo passou por cirurgia e segue internado. Moradores da região disseram à polícia não ter reconhecido nenhum integrante do bando.

A PM fez incursões pela região, mas as diversas rotas de fuga dificultaram as buscas e ninguém foi preso. Para a polícia, a ordem para o ataque pode ter partido do crime organizado. Agora, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.