HU abrirá 108 leitos até o fim do ano

Anúncio foi feito pela Ebserh em encontro com o governador Clécio, onde foi discutida uma cooperação entre o HU e o Hcal

A direção da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) anunciou a abertura de 108 leitos no Hospital Universitário do Amapá (HU), até o fim deste ano. Foi durante encontro com o governador do Estado, Clécio Luís (SD), em Brasília.

Clécio e Arthur Chioro, que já foi ministro da Saúde, conversaram sobre a estruturação do Hospital Universitário e parcerias para reforçar o atendimento à população.

O governo descreveu os investimentos no Hospital de Emergências, Hcal, Hospital da Criança e Hospital de Santana em sete meses de mandato, mas deixou claro que as mudanças ainda não são suficientes.

Clécio disse acreditar que o HU será uma alternativa a mais para a população.

“A ideia é trabalharmos em parceria para otimizar os recursos humanos e equipamentos para atender bem e com resolutividade”, explicou Clécio.

Os dois acertaram que haverá uma cooperação entre o HU e o Hcal.

“Assumimos com o governador o compromisso de empreender todos os esforços possíveis para acelerar o processo de pleno funcionamento do Hospital Universitário”, afirmou Chioro.