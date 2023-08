IBGE explica salto de 52,9% na população indígena do Amapá

Taxa de crescimento é referente aos 12 últimos anos no estado.

Por CAROLINA MACHADO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados do Censo Indígena 2022. Os dados apontam que 11.334 indígenas vivem no Amapá. Em 2010, o número era de 7.411, o que representa um aumento de 52,9%.

De acordo com a responsável pelo projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes, o aumento no período intercensitário é explicado majoritariamente pelas mudanças metodológicas feitas para melhorar a captação dessa população.

“Neste censo, existe o fato de termos ampliado a pergunta ‘você se considera indígena?’ para fora das terras indígenas. Em 2010, vimos que 15,3% da população que respondeu dentro das Terras Indígenas que era indígena vieram por esse quesito de declaração”, exclareceu.

Os números também apontam que 71,4% vivem no município de Oiapoque, e que representa 30% dos 8.088 habitantes do município.

Em Pedra Branca do Amapari, a população indígena representa 13% dos 12.847 habitantes do local. Em Laranjal do Jari, representa 0,41% dos 35.114 habitantes e, em Macapá, representa 0,28% dos 442.933 residentes na capital amapaense.

O Amapá apresenta a 7ª maior proporção em relação ao total de sua população, em comparação com os demais estados do país.

O Censo Demográfico 2022 identificou como indígena a pessoa que vive em localidades próprias desse grupo e que se autodeclarou por meio do quesito de cor ou raça ou do quesito “se considera indígena”. Também foram consideradas as pessoas que, apesar de residirem fora dessas comunidades, afirmaram essa identidade étnica no quesito de cor ou raça.