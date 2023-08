Incêndio atinge casas na Baixada do Ambrósio, em Santana

Pelos menos três residências foram afetadas; Bombeiros tentam conter as chamas

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

No início da tarde deste sábado (5), um incêndio na Baixada do Ambrósio, no município de Santana (17 km de Macapá), causou prejuízos em pelo menos três residências.

Ainda não se sabe como iniciou o fogo. Após cerca de 20 minutos, viaturas do Corpo de Bombeiros começaram a chegar ao local. Cinco viaturas estão sendo utilizadas.

O difícil acesso, por se tratar de uma área de pontes, dificulta o combate às chamas que continuavam por volta das 13h.

Foi necessário acionar a Equatorial para fazer o desligamento da rede de energia, pois havia o risco de as chamas atingirem os fios.

Populares ajudavam na retirada de utensílios das casas. Não há informações de feridos.

“Foi tudo muito rápido. O fogo pegou na parede da minha casa e logo os meninos começaram a retirar as coisas de dentro”, disse Adriele Amoras, dona de uma das casas.

A Polícia Militar precisou fechar o trânsito na Rua Cláudio Lúcio Monteiro para facilitar o combate às chamas.

Reportagem em andamento.