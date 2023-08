Incêndio atinge comunidade de passarelas no Sul do Amapá

Incêndio destruiu oito residências num bairro de palafitas no município de Vitória do Jari, e afetou outros imóveis

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um grande incêndio destruiu várias residências, no fim da noite desta quarta-feira (30), numa comunidade formada por passarelas no município de Vitória do Jari, no Sul do Amapá.

O Corpo de Bombeiros contabilizou pelo menos 8 imóveis completamente destruídos, mas a Defesa Civil Municipal está fazendo o levantamento mais preciso do total de residências afetadas.

De acordo com relatos repassados ao Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 23h30. Um vídeo mostra a mobilização de moradores para retirar mercadorias de um comércio na beira do rio.

O acesso às casas foi um desafio a mais para os bombeiros que tiveram dificuldades para chegar com os equipamentos ao local das chamas.

A Secretaria de Transportes do Estado (Setap) e a empresa Cadam cederam balsas para transportar os caminhões de combate às chamas até perto das casas, na beira do rio Jari. Só assim foi possível jogar água sobre as residências em chamas. Por volta das 3h, o fogo já estava controlado.

Não há relatos de feridos e nem informações sobre as possíveis causas do incêndio, que só serão esclarecidas após perícia.