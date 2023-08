Incêndio com suspeita de crime destrói vila de quitinetes

Sinistro ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um incêndio destruiu uma vila de pequenos apartamentos na madrugada desta quarta-feira (23), na zona sul de Macapá. O sinistro ocorreu por volta de 2h30, no bairro do Muca, na Rua Santos Dumont com a Avenida Timbiras.

Quando as equipes de bombeiros chegaram ao local as chamadas já estavam em estágio avançado, tornando necessária a solicitação de reforços para controlar o fogo.

O combate às chamas exigiu um esforço significativo, com aproximadamente 11 mil litros de água sendo usados pelos bombeiros. Todos os moradores conseguiram sair a tempo de ninguém ficar ferido.

O imóvel afetado tem dois pavimentos. A parte inferior abrigava diversos quitinetes em alvenaria, enquanto na parte superior havia uma residência construída em madeira. Além disso, na fachada funcionava uma borracharia.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, existe a suspeita de que o incêndio possa ter sido provocado de forma intencional. Ele solicitou perícia especializada para investigar as causas do incidente.