Incidência de fogo às margens de rodovias cresce 163%

Dado é para o comparativo entre os meses de agosto de 2022 e 2023.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O número de ocorrências de incêndios registrados nos arredores de rodovias pelo Amapá durante o mês de agosto mais que dobrou no último ano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, em agosto de 2022 foram registrados 19 incêndios próximos às rodovias, enquanto que este ano foram registrados 50 incêndios no mesmo período – um aumento de 163% aproximadamente.

Ainda neste mês, uma ocorrência foi registrada no Curicaca, distrito do município de Itaubal, a aproximadamente 80 km de Macapá. Também foram registrados incêndios nos municípios de Calçoene, Amapá e Tartarugalzinho.

No dia 16 de agosto iniciou no estado operação Amapá Verde de 2023, que ocorre anualmente. De acordo com o capitão Rithely Barbosa, coordenador da operação Amapá Verde, o número neste ano é considerado alto.

“Além de ter dobrado o número de atendimento, o mês mais quente é o de outubro, pois a gente estava esperando esse número maior de queimadas para o mês de outubro”, avaliou.

Segundo o oficial, em anos anteriores o trabalho realizado no período era mais preventivo, com a realização de palestras, por exemplo.

“Nesse mês já fizemos 50 combates, o que não chegava a esse número em anos anteriores”, relatou.

Um dos fatores atribuídos ao aumento é o período da estiagem e o fogo feito em limpezas de terreno realizadas pela própria população.

“Com isso, esse fogo, às vezes, toma proporções grandes e vira incêndio, que é o fogo sem controle”, explicou Rithely Barbosa.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros explica que reforçou o efetivo de quartéis dos municípios de Oiapoque, Porto Grande Laranjal e Vitória do Jari, com o intuito de ficarem exclusivos na operação de combate a incêndio florestal.

Para evitar novas incidências, o CBM aconselha a população a não colocar fogo em entulhos nesse período para não agredir o meio ambiente e nem propriedades privadas vizinhas. Em caso de incêndio o contato para emergência do órgão é 193.