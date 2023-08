Independente vence o São José e está na semifinal do Amapazão

Carcará venceu o Tricolor nas penalidades e se junta a outros três times.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Em jogo marcado pelo equilíbrio, Independente e São José foram para quadra nesta sexta-feira (18), pelas quartas de final do Campeonato Amapaense de Futsal. O jogo foi disputado no Ginásio Poliesportivo de Santana, a 17 km de Macapá.

O placar no tempo normal e prorrogação, ficou em 3 a 3. Nos pênaltis, o Carcará foi mais eficiente e garantiu a classificação para as semifinais da competição.

Na primeira etapa, jogando em casa, o Independente foi logo dando as cartas. Após saída errada do São José, Breno aproveitou e abriu o placar. Três minutos depois, Higor Calçoene empatou. Já no segundo tempo, Erson sofreu pênalti e Lucas aumentou novamente para o Carcará. O Tricolor conseguiu equilibrar a partida e num chute forte de Jonas, empatou.

O jogo ficou emocionante. Após chute de longe, Fabio só teve o trabalho de desviar para o fundo da rede. Faltando 30 segundos paro término no tempo normal, Castilho novamente empatou para o São José. A partida foi para a prorrogação e sem alteração no marcador foi para os pênaltis.

Nas cobranças, Jonas e Castilho desperdiçaram para o Tricolor e o Carcará, mais eficiente, garantiu a vaga.

“Foi um jogo muito pegado do início ao fim. Todos viram que conseguimos impor nosso ritmo de jogo, saindo na frente no placar, mas acabávamos tomando o empate. Graças a Deus, deu tudo certo e agora o pensamento já é nas semifinais da competição”, afirmou o ala o Breno.

O pivô do São José, João Paulo Babalo, lamentou a desclassificação, mas destacou a raça do time.

“Tivemos muita dificuldade no decorrer de todo o jogo. Não conseguimos manter um bom ritmo, mas deu para buscar o empate sempre. Infelizmente, nos pênaltis deixamos escapar a vaga. Mas, todos estão de parabéns pela raça e empenho dentro de quadra”, finalizou.