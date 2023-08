Jovem é morto na frente da esposa após festa

Crime ocorreu no Parque de Exposição da Fazendinha, na Rodovia Josmar Chaves Pinto, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 25 anos foi assassinado por três criminosos na noite deste domingo (13), enquanto saía de uma festa de aparelhagem e som automotivo ocorrida no Parque de Exposição da Fazendinha, na Rodovia Josmar Chaves Pinto, zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 23h, no estacionamento do evento.

A vítima foi Luiz Felipe Lobato dos Reis, testemunhas disseram que ele estava com a esposa quando foi cercado por três indivíduos armados, que chegaram em um carro branco, modelo Voyage.

O casal havia se divertido na festa e já se preparava para deixar o estacionamento quando os bandidos surgiram atirando somente em Luiz Felipe. A polícia acredita que ele já era monitorado pelo trio.

A perícia confirmou que a vítima morreu na hora após ter sido atingida por pelo menos 7 disparos de pistola calibre ponto 40, nas costas, maxilar e pescoço.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, ainda não identificou os autores do crime e nem sabe a motivação da execução, mas confirmou que Luiz Felipe tinha uma entrada na polícia por posse de drogas para consumo próprio.

“Mas, pelo menos por enquanto, não dá para ligar isso ao crime”, comentou o delegado.

O carro usado na fuga pelos atiradores foi encontrado acidentado e abandonado na rotatória da Fazendinha logo após a execução. Militares do 1º Batalhão seguiram em incursões pela região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.