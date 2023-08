Jovem é presa com 40kg de maconha no aeroporto de Macapá

Flagrante ocorreu no início desta tarde no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre.

Por OLHO DE BOTO

Uma jovem de 19 anos foi presa no início da tarde desta quarta-feira (16) ao desembarcar no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá, de um voo oriundo da capital paulista São Paulo (SP), trazendo na bagagem 40 kg de droga.

Ela foi flagrada por agentes da Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amapá, após uma denúncia anônima, informou o delegado Carlos Lamoglia, chefe da Delegacia de Repressão às Drogas da PF no Amapá.

Os policiais encontraram com ela duas malas grandes cheias de tabletes de skunk (supermaconha) por debaixo das roupas. A investigação ainda não sabe como ela conseguiu embarcar com a droga no estado de origem do voo.

De acordo com a polícia, a jovem mulher é moradora do Conjunto Macapaba, na zona norte – seria para lá que ela levaria o entorpecente.

“Segundo informações, ela já fez esse tipo de voo outras vezes, transportando drogas. Agora as investigações vão continuar para verificar o envolvimento de outras pessoas e uma possível associação para o tráfico.

A acusada foi encaminhada para a sede da PF, na zona norte de Macapá, onde deve ser autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas.