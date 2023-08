Jovem precisa de 4 doações de sangue por dia para compensar hemorragia

Moradora de Macapá, Aline é a segunda pessoa com essa condição rara no país.

Por IAGO FONSECA

Há três anos, Aline Viana, de 21 anos, convive com hemorragias espontâneas e frequentemente precisa de doações de sangue para ter uma vida equilibrada. Moradora de Macapá, onde vive com a família, ela é uma das poucas pessoas diagnosticadas com a doença de Von Willebrand no país, uma condição rara que a faz sangrar por regiões incomuns, como olhos, nariz, boca e ouvidos.

Com desmaios, dores de cabeça e lesões constantes, já precisou suturar a cabeça após uma queda. Para controlar a delicada situação, a família iniciou uma campanha nas redes sociais pedindo doações de tipo A+, devido ao estoque crítico no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap).

“Na internação ela teve sangramentos que vieram logo em seguida da dor. Ela precisa passar pelo menos 48h sem apresentar sintomas para receber alta. Se ela voltar a sangrar depois desse tempo, ela vai continuar internada, por isso, a quantidade de bolsas é incerta”, conta a irmã, Katerine Viana.

A condição afeta cerca de 0,8 a 2% da população mundial, segundo a Fundação Hemominas (MG). A anomalia afeta a proteína sanguínea que atua no funcionamento das plaquetas, prejudicando o processo de coágulo.

Segundo Katerine, há muitas pessoas no Brasil que buscam o entendimento e diagnóstico completo.

“Só conseguimos apoio nesses anos porque viajamos para fazer exames e tudo mais. Hoje que temos uma hematologista melhor no hemocentro e novos equipamentos, lá, para fazer exames avançados, mas de 2020 para cá, sofremos muito descaso e até preconceito”, revela.

Escassez

Segundo o serviço de captação de doadores do Hemoap, o estoque de bolsas dos tipos A+, O+ e O- estão em níveis críticos, quando não são suficientes para atender todas as unidades de emergência com eficiência.

O hemocentro atende pacientes com diferentes hemofilias e coagulopatias, portanto a reposição é sempre necessária. Para suprir todas as unidades de transfusão nos hospitais, é necessária a coleta de pelo menos 80 pessoas por dia.

Os critérios para doar são: estar em boas condições de saúde, não ter positivado para COVID-19 nos últimos 10 dias, pesar no mínimo 50kg, documento Oficial com foto, ter dormido por pelo menos 6h na noite anterior, uma alimentação equilibrada sem gordura nas 3h que antecedem a doação, ter entre 16 e 69 anos e não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12h antes.

O instituto recebe doações de sangue e medula óssea de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. O doador passa por avaliação médica para se habilitar. Para esclarecimentos e informações, o Hemoap disponibiliza o telefone (96) 98811-0200, que também funciona como WhatsApp.