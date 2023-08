Lixo e entulho tomam conta da orla e zona leste de Macapá

Situação é frequente na região, segundo moradores

Por IAGO FONSECA

Moradores dos bairros Cidade Nova e Perpétuo Socorro, na zona leste em Macapá, seguem convivendo com o acúmulo de lixo em ruas e proximidades do rio Amazonas – resíduos que parte deles mesmos descartam de forma irregular.

O Portal SN.com retratou a situação do bairro Perpétuo Socorro há pouco mais de um mês, quando mostrou que ribeirinhos e feirantes do Igarapé das Mulheres lidam diariamente com o lixo e vegetação. Também mostrou as lixeiras viciadas próximas do Centro Pop e do Cras.

A Rua Projetada 1, no bairro Cidade Nova, possui uma lixeira a céu aberto próxima da orla do rio Amazonas e de uma Unidade Básica de Saúde. Lá, são depositados restos de construção, caroços de açaí, sobras de açougue e animais mortos. O mau cheiro toma conta da vizinhança.

“Geralmente, são as mesmas pessoas. São pagas para retirar lixo e entulho das casas e vão jogando aí”, revelou uma moradora da Rua Projetada.

“A gente senta aqui na frente e não suporta [o odor], é horrível”, conclui.

Segundo um funcionário da UBS Cidade Nova, quem deposita lixo na região são os próprios moradores do bairro e de outros locais.

“Às vezes, ‘vara’ carro aí e joga tudo, já vi jogarem um pitbull morto, aí”, contou um funcionário de serviços gerais, que não quis se identificar.

Por medo de retaliação dos ‘sujões’ da vizinhança, os moradores que denunciam preferem não aparecer. Uma mulher que passeava com o filho na orla do bairro afirmou que todos são conhecidos e repetem os atos por costume, comodidade e impunidade.

A poucos quilômetros dali, a reportagem retornou ao Centro Pop, no bairro Perpétuo Socorro. A situação é crítica. Pilhas de lixo chegam a mais 1 metro de altura e cerca de 300 metros de comprimento, atravessando o canal do bairro, seguindo a passagem Santo Agostinho até a rua Quintino de Almeida.

Limpeza

Segundo a Zeladoria Urbana municipal, as ações de limpeza na região são frequentes, mas as lixeiras a céu aberto sempre voltam.

O secretário Helson Freitas afirmou que será realizada ação de limpeza no bairro Cidade Nova nesta quinta-feira (17), às 9h30, e fez um apelo pela consciência das pessoas, para encerrar a criação de novas lixeiras, bem como reduzir os riscos ambientais e para a saúde.