Lucas confirma R$ 8 milhões para cirurgias bariátricas e oncológicas

Senador informou que dinheiro foi deposito na conta do governo do Estado, mas procedimentos de alta complexidade serão realizados no São Camilo

Da SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) confirmou, nesta quinta-feira (31), a transferência de R$ 8 milhões para a conta do governo do Amapá. O recurso, que é de emenda indicada pelo parlamentar, será usado em cirurgias oncológicas e bariátricas.

Ao todo, são R$ 4 milhões para as bariátricas e R$ 4 milhões para procedimentos em pacientes com câncer. As cirurgias de alta complexidade, no entanto, não deverão ser realizadas na rede pública do Estado.

De acordo com o senador, o BariSUS tem um convênio com o Hospital São Camilo, que realizará as cirurgias no sistema digestivo.

“É um programa do governo federal que tem pactuação com o São Camilo, assim como as cirurgias oncológicas também tem essa pactuação. Além da estrutura ser melhor, as cirurgias de câncer e algumas bariátricas precisam de suporte. Algumas são tão complexas que o paciente precisa ir para uma UTI após a cirurgia, e o Estado não tem UTI e leito suficientes para o pós cirúrgico”, explicou.

“Isso desonera o Estado nessas cirurgias de grande porte e de alta complexidade. O Estado tem a possibilidade de fazer as outras cirurgias de menor complexidade”, acrescentou.