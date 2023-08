Lucas fala em união para aprovar PEC que amplia transposição

Senador falou em parceria com Randolfe e Davi em busca de 49 votos

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) falou em união de esforços com os outros dois senadores do Amapá para buscar os votos necessários para aprovar a PEC 07, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (sem partido).

A proposta de emenda à Constituição amplia o período de abrangência do vínculo empregatício para os trabalhadores que buscam a transposição.

Atualmente, apenas quem prestava serviços aos ex-territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima até 1993 podem pedir o reconhecimento do vínculo e o ingresso nos quadros da União. São servidores de prefeituras e do governo do Estado.

Pela proposta do senador Randolfe Rodrigues, agora quem trabalhava nas mesmas condições até 1998, ou seja, 10 anos depois da criação do Estado do Amapá, passará a ter o mesmo direito.

A proposta será votada no dia 12 de setembro.

“Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, que é um bom sinal. Nós iremos buscar esse quórum qualificado de 49 anos. Agora é trabalhar com as nossas bancadas, eu, os senadores Davi e Randolfe com os nossos amigos que conquistamos no Senado para que tenhamos essa grande vitória”, disse o senador Lucas Barreto.