Lula incluirá BR-156 no ‘Novo PAC’, afirma Randolfe

Trecho norte da BR-156 em direção a Oiapoque

Compartilhamentos

Da Redação

A obra pública mais antiga do Brasil será incluída pelo governo Lula no “Novo PAC”, que será lançado esta semana. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (09) pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido).

O senador foi informado sobre a inclusão da rodovia no pacote de obras durante reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O governo federal vai incluir os trechos sul e norte da BR, que liga Laranjal do Jari a Oiapoque por mais de 800 km. Segundo Randolfe, o Novo PAC vai priorizar obras inacabadas em todo o país.

Na fase seguinte, o Programa de Aceleração do Crescimento vai focar em novas obras solicitadas pelos governos estaduais. Na última fase, a prioridade será definida por cada ministério. Essa ordem de investimentos foi definida pelos líderes do Senado.

O senador Randolfe informou ainda que o governo federal pretende investir R$ 60 bilhões do orçamento da União, mas quer atrair até R$ 1 trilhão por meio de parceiras com a iniciativa privada e concessões.