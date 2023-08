‘MDB terá projeto de Estado’, diz o novo presidente do partido no AP

Acácio Favacho foi aclamado o novo presidente da legenda; sede do partido foi modernizada e revitalizada

O deputado federal Acácio Favacho foi eleito ontem (3) o novo presidente do MDB do Amapá pelos próximos dois anos, seguindo um resultado que já era esperado. Com a rejeição da candidatura do ex-presidente Gilvam Borges, o deputado federal passou a encabeçar chapa única. O pleito e a cerimônia de posse tiveram a presença de parlamentares de vários estados e do presidente nacional, Baleia Rossi, além do prefeito de Macapá, Dr Furlan. Acácio falou sobre o novo momento e os planos para 2024. Veja acima no quadro SNTV.