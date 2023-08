Uma meditação sobre amargura e a necessidade de sermos gratos e otimistas sobre a vida

Mentes grandes discutem ideias. As pequenas discutem pessoas. Se você fala muito mal das coisas ou pessoas, seus sentimentos podem estar tão amargados que já não sente mais o sabor da vida. Analise as postagens de alguém, e elas te dirão muito sobre essa pessoa. Veja a análise do Salmo 105 que traz uma grande gratidão sobre a vida, num texto muito otimista.