Menina de 13 anos é baleada ao sair de igreja durante assassinato de ex-detento

Crime ocorreu quase em frente a uma igreja evangélica, em área de ponte do bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi morto com tiros de pistolas ponto 40 e 380 durante uma emboscada ocorrida no início da madrugada deste domingo (20), por volta de 0h30, na 12ª Avenida do bairro Congós, na zona sul de Macapá.

O caso é tratado pelo delegado Leonardo Alves, da Homicídios, como execução motivada por acerto de contas. Durante o ataque, uma menina de 13 anos foi atingida na perna por uma bala perdida, ela foi socorrida ao Hospital de Emergência e já está em casa, fora de perigo.

José Luiz da Silva, de 23 anos, tinha passagem por roubo. Segundo o delegado, ele seguia pela área de ponte acompanhado de um outro homem quando passou a ser atacado por um grupo de criminosos.

José Luiz morreu na hora. O homem que estava em sua companhia também foi baleado, mas conseguiu escapar e chegar ao HE. O estado de saúde dele não foi informado.

A região do conflito é reduto de uma facção criminosa, por isto, os moradores ficaram temerosos em contribuir com a investigação. Buscas foram feitas pela PM, mas ninguém foi preso e nem identificado.