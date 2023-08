Militar, mecânico e engenheiro estão em helicóptero desaparecido no AP

Helicóptero que está desaparecido: Sesai divulgou nomes de ocupantes na tarde desta quinta, 17

Por SELES NAFES

A Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde confirmou oficialmente, na tarde desta quinta-feira (17), que o helicóptero com uma equipe do Distrito Sanitário Indígena (Dsei) do Amapá está desaparecido. De acordo com comunicado, a aeronave deveria ter pousado no Aeroporto Internacional de Macapá ontem (16), por volta das 14h.

Segundo a Sesai, os ocupantes seriam:

Tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas (comandante do helicóptero)

Mecânico Gabriel

Engenheiro da Funai, José Francisco Vieira

“A equipe fazia inspeção de pistas de pouso na região do Parque do Tumucumaque, lado leste Rio Paru D’este, e decolou da base Bona, na Aldeia Maritepu, às 12h, e deveria ter chegado em Macapá às 14h de ontem”, informou.

“Até a emissão desta não havia informações relativas à aeronave e seus passageiros”, completou. O comunicado foi divulgado por volta das 15h.

No início da manhã, o Portal SN confirmou com fontes do GTA que o Serviço de Busca da Aeronáutica (SAR) tinha sido acionado depois que indígenas relataram ao Dsei terem avistado o helicóptero voando muito perto das árvores, aparentemente com problemas. A aeronave, modelo Colibri, é alugada pelo Distrito Sanitário Indígena.

Os indígenas também disseram acreditar que a aeronave tenha pousado em um local ainda não identificado.

“As autoridades competentes já foram informadas sobre o incidente e começaram as buscas. A Sesai e o Dsei Amapá e Norte do Pará estão comprometidos na busca da aeronave desaparecida”, finaliza a nota.