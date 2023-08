Mineradora canadense faz acordo para assumir mina de ouro no AP

Grupo do Canadá quer comprar ações das duas empresas que operavam a Mina Tucano, em Pedra Branca do Amapari

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma mineradora do Canadá quer assumir a operação da Mina Tucano, no município de Pedra Branca do Amapari, a cerca de 190 km de Macapá. A informação é do site Revista Oeste e foi confirmada pelo Portal SN com fontes da empresa.

De acordo com a publicação, o grupo Pilar Gold fez um acordo no último sábado (12) com a Great Panther Mining para comprar 100% das ações da Mina Tucano, que está paralisada desde o fim do ano passado.

O acordo inclui também a compra de 100% das ações da Tucano Resources Mineração, empresa que operava a mina. Os valores envolvendo a compra das ações não foram revelados. A exploração de ouro é importante para a economia da região.

As prefeituras de Pedra Branca e Serra do Navio sentiram em cheio o impacto da paralisação quando deixaram de receber royalties importantes. A crise ficou ainda mais acentuada por conta das demissões na planta da mineradora e nas empresas terceirizadas.

No entanto, para o acordo de compra das ações ser concretizado, as empresas aguardam que a justiça aprove o Plano de Recuperação Judicial da Great Panther, que inclui acordos com os credores. A recuperação judicial começou em setembro de 2022.

Apesar disso, a mineradora canadense já estima a retomada das operações no Amapá até o fim deste ano.