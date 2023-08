Moradores do Igarapé da Fortaleza ganham Academia da Saúde

Secretária Ithiara e prefeito Bala na inauguração da academia: investimento em saúde física e mental

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Maria Oneide Brandão, de 84 anos, reside no bairro Paraíso em Santana, município que fica a 17 km de Macapá. Onde ela mora já existe a Academia da Saúde, um espaço que visa proporcionar a melhor qualidade de vida da população. Nesta sexta-feira (4), mesmo distante de casa, ela foi acompanhar a inauguração do segundo polo, desta vez no Igarapé da Fortaleza.

A Academia da Saúde irá atender moradores do local que há anos reivindicam um local adequado para atividades esportivas. Espaços para a prática de pilates (atividade que visa a conexão entre mente e corpo, melhorando a consciência corporal), massagem, sala com bicicletas ergométricas, esteiras e até atendimento médico, fazem parte dos serviços ofertados no local.

“Eu fico muito feliz em ver um espaço como este tão lindo. Parabéns para os moradores daqui da Fortaleza que vão ter um local bem legal para fazer os seus exercícios”, enfatizou dona Maria Oneide.

A prefeitura investiu R$ 65 mil no espaço. O Bairro Daniel, Ilha de Santana e o Distrito do Igarapé do Lago já estão na fase de estudos para receber unidades.

“A academia da saúde, visa principalmente, realizar o trabalho de prevenção. Essa aqui, no Igarapé da Fortaleza, está toda estruturada com equipamentos modernos e até atendimentos médicos. A nossa gestão tem essa preocupação de primar pela qualidade de vida da população”, explicou a secretária de Saúde de Santana, Ithiara Madureira.

O prefeito Bala Rocha (PP), que é médico, acredita que academia também vai gerar benefícios para a saúde mental.

“Aqui vamos promover a saúde não somente física, mas também emocional e psicológica, atendimentos que também serão oferecidos aqui. Ou seja, um espaço que oferece conforto, com aparelhos essenciais para as atividades físicas e até atendimentos psicológicos”, concluiu.