Motim durante banho de sol termina com 12 detentos e 1 policial feridos

Os detentos lesionados foram levados para o Hospital de Emergência de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Um princípio de rebelião no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) na tarde desta quinta-feira (17) provocou o encaminhamento de 12 detentos ao Hospital de Emergências de Macapá.

A confusão iniciou por volta das 14h após uma briga de futebol durante o banho de sol no Pavilhão P1, que abriga cerca de 150 presos provisórios. No momento em que os policiais penais foram suspender a recreação houve um motim para não retornar às celas.

Segundo o diretor do Iapen, o delegado Luiz Carlos, a situação foi controlada em cerca de 15 minutos. Em vistoria nas celas foi encontrada uma arma de fogo.

O Portal SN.com conversou com um policial penal que atuou na contenção do motim. Segundo a versão dele, pela manhã, os policiais apreenderam um celular que havia sido jogado de um pavilhão para o outro, do F3 para o P1. Um dos detentos teria sido responsabilizado pela apreensão e à tarde foi punido com uma surra.

O detento se negou a dizer quem havia o lesionado. Como manda o regulamento, em caso de alguma intercorrência, o banho de sol deve ser cancelado. Entretanto, quando os policiais do turno foram cumprir esta regra, os presos se revoltaram e iniciaram o motim.

Armados com pedras, eles passaram a atacar os agentes, que reagiram com uso de munição não letal – balas de borracha. Segundo ele, os presos atiraram com um revólver contra os policiais.

“Há muitos presos novos e faccionados no Provisório 1. Eles são sempre muito alterados e essa apreensão de manhã, deixou eles alterados o dia todo. Tivemos que fazer o uso da força com munição não letal para contê-los, pois estávamos sendo atacados. O revólver que apreendemos depois que a situação estava controlada tinha cinco cartuchos no ‘tambor’, ou seja, eles dispararam cinco tiros na gente, mas não acertaram”, comentou a fonte.

Por meio de nota, o Iapen confirmou, oficialmente, que um policial penal foi atingido no rosto por uma pedrada. Veja a nota na íntegra:

“O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá – IAPEN comunica que na tarde desta quinta-feira (17) a guarda interna do IAPEN, formada por policiais penais, foi acionada para suspender o banho sol no Pavilhão P1 em virtude de um confronto entre internos que jogavam futebol.

A ação policial enfrentou resistência por parte dos detentos que proferiram ameaças, arremessaram pedras e usaram uma arma de fogo para impedir o trabalho policial. Um policial penal foi atingido no rosto por uma pedra.

A equipe policial seguindo o protocolo de segurança e fazendo o uso escalonado da força controlou a situação em poucos minutos, realizaram a contenção dos detentos e estão promovendo uma revista geral no pavilhão em busca de ilícitos.

A arma de fogo com munição deflagrada foi encontrada dentro do pavilhão. Doze detentos feridos foram levados para atendimento hospitalar. O Pavilhão P1 abriga presos provisórios que aguardam julgamento”.