Moto pega fogo após colisão e condutores ficam gravemente feridos

Acidente ocorreu na Rodovia Norte-Sul. Um dos condutores estaria na contramão

Por OLHO DE BOTO

Uma motocicleta pegou fogo depois de colidir com outra, na tarde desta segunda-feira (28), na Rodovia Norte-Sul, em Macapá. Os condutores ficaram gravemente feridos.

O acidente aconteceu próximo do retorno para o residencial Miracema. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Emergências da capital.

Testemunhas disseram aos militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) que o acidente ocorreu logo depois que um dos condutores saiu de uma empresa localizada às margens da rodovia.

Ao seguir por um pequeno perímetro na contramão, tentando acessar um dos retornos para a zona norte, surgiu a outra motocicleta em alta velocidade e o impacto foi inevitável. Um vídeo gravado por um motorista mostra as vítimas no chão, ambas com uniformes de empresas diferentes. Um deles estava com um grave ferimento na cabeça.

A colisão deixou os veículos com a frente retorcida e as vítimas muito feridas no asfalto quente. Eles foram identificados como Fábio Jorge Quaresma do Nascimento, de 36 anos, natural de Laranjal do Jari; e Raimundo Darmarcido do Carmo, de 43 anos, natural de Afuá (PA).

De acordo com informações da PM, os dois não são habilitados.

Motoristas que passavam pelo local do sinistro ajudaram a apagar as chamas que tomaram conta de uma das motocicletas. O condutor teve queimaduras graves.