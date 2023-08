Motociclista morre em colisão com Creta

Colisão ocorreu na Rua professor Tostes com a Avenida dos Timbiras, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista de 36 anos morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo (6), no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. O sinistro ocorreu na Rua professor Tostes com a Avenida dos Timbiras.

O cruzamento possui sinalização semafórica e, conforme testemunhas, tudo estava funcionando no momento da colisão.

A vítima fatal foi Jairo Ramos da Costa, a motocicleta 125 cc que ele conduzia bateu na lateral de um carro modelo Creta, entre o para-lama dianteiro e o retrovisor.

Uma câmera de segurança instalada na frente de uma residência registrou o acidente às 17h13. Nas imagens, é possível ver que o Creta trafegava pela Rua professor Tostes, norte/sul, quando foi atingido pela motocicleta de Jairo, que era habilitado e seguia pela Avenida dos Timbiras, no sentido leste/oeste. Não é possível ver as luzes do semáforo nas filmagens.

Com o impacto da batida, o condutor da moto foi arremessado por alguns metros e morreu antes da chegada do socorro médico.

Sem ferimentos, o motorista do Creta aguardou a polícia no local e relatou aos militares que o sinal estava aberto quando passou.

O caso foi repassado para a Polícia Civil, que agora aguarda o laudo da perícia feita no local. O motorista responderá ao processo em liberdade. Jairo era morador do Beirol. Ele era bastante conhecido na comunidade.