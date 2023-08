Motorista que matou mecânico em acidente admite ter ‘cochilado’

Em depoimento, o condutor disse ter pensando que havia caído em um buraco

Por CAROLINA MACHADO

O homem de 25 anos suspeito de atropelar e matar o mecânico José Elias da Silva, no dia 20 de agosto, no município de Laranjal do Jari, localizado a 290 km de Macapá, se apresentou espontaneamente à polícia ontem (28). Na ocasião, ele confessou estar dirigindo o Corsa azul flagrado por câmeras de segurança atropelando a vítima.

Em depoimento, o suspeito confessou que estava alcoolizado e que cochilou no volante. Ele disse, ainda, que pensou ter passado passado por um buraco, alegando ter sido esse o motivo de não ter prestado socorro à vítima. Além dele, estavam a bordo do corsa mais dois homens, que também estariam alcoolizados e dormindo.

Após o depoimento, o motorista foi liberado, mas, de acordo com o delegado Romie Bradley, da Delegacia de Laranjal do Jari, será solicitada a prisão preventiva. O motorista responderá por homicídio doloso.

A confissão do suspeito, que não teve o nome divulgado, aconteceu após a 1ª Delegacia de Laranjal do Jari deflagrar a Operação “Pernambuco”, que cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência dele. A vítima, José Elias, era conhecida como Pernambuco.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais civis encontraram o veículo envolvido no atropelamento escondido em uma garagem de uma propriedade no Bairro Castanheira, em Laranjal do Jari.

Segundo Bradley, o carro apresentava provas do envolvimento na ocorrência. Para chegar até o veículo, a Polícia Civil realizou uma análise nos vestígios encontrados no local do atropelamento onde foram constatados fragmentos do carro.

Além disso, foram analisadas mais de 25 imagens de vídeo monitoramento em diversas residências e estabelecimentos para mapear o trajeto da fuga e chegar na localização exata do corsa azul escuro.

O atropelamento

O Sorsa sedã azul escuro colidiu frontalmente com José Elias da Silva por volta das 19h do dia 20. Uma câmera de segurança que registrou o impacto mostra que após o atropelamento o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. José Elias foi socorrido e levado em estado grave ao hospital, mas faleceu no dia seguinte.

O fato gerou ampla repercussão e comoção na comunidade, pois José Elias era muito conhecido no município.