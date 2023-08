Mudanças: Clécio tenta incrementar Pesca e interlocução com Alap

Nesta terça (1º) ele deu posse a Paulo Nogueira (ao fundo) e mandou Rodolfo Vale para a Alap

Por CAROLINA MACHADO

O deputado estadual Paulo Nogueira (PT) foi empossado, no fim da tarde desta terça-feira (1º), no cargo de secretário de Pesca do Estado, substituindo José Raimundo Cordeiro. A solenidade de posse foi realizada no Palácio do Setentrião. A posse foi a primeira alteração na equipe de governo.

A troca no primeiro escalão do governo também incluiu o secretário de Governo, Rodolfo Vale, que era suplente de Paulo Nogueira. Vale tinha sido empossado mais cedo como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap).

Segundo o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a troca teve como objetivo fortalecer a equipe de governo com o deputado Paulo Nogueira, que tem na pesca uma de suas principais bandeiras.

“Um dos pilares do nosso programa de governo é o incremento da pesca. Ele vai ter como missão principal trabalhar para implantar os distritos industriais pesqueiros e incentivar a piscicultura no Amapá”, afirmou o governador.

A ida de Rodolfo Vale, que é um dos principais interlocutores do governo, é vista como oportunidade de melhorar ainda mais a relação com o Legislativo.

“Agora cria um reforço a mais. É uma via de mão dupla. A Assembleia empresta um quadro para vir para o governo e o governo empresta um quadro para a Assembleia”, comparou Clécio.

“Enquanto deputado estadual estarei pensando nas leis, em políticas públicas e em projetos que possam ser trazidas ao governador nessa área. O empreendedorismo é um dos principais caminhos para pensarmos o Amapá no futuro”, afirmou Rodolfo Vale, que é filiado ao PCdoB.

O novo secretário de Pesca adiantou que uma das primeiras ações será um levantamento sobre o setor pesqueiro para direcionar a busca de recursos.

“Então tem muitas coisas que a gente vai fazer a partir desse mapeamento. Com certeza vamos poder dar resposta para os pescadores e dar soluções neste setor ao nosso povo”, garantiu.

Currículos

Francisco Paulo Nogueira de Souza é técnico em Agroecologia e Piscicultura. É pastor há 32 anos, e atua como empresário de movelaria há 25 anos. Ele chegou a atuar como secretário Municipal de Obras e Limpeza Pública de Santana, entre 2005 e 2008, e como deputado estadual desde o início deste ano.

Rodolfo Vale foi eleito 1º suplente com 5.649 votos nas eleições de 2022. Ele é servidor do Ministério Público da União (MPU) e atuou como assessor no Ministério Público Federal do Amapá (MPF-AP).

Foi diretor-executivo do Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União, secretário do programa Macapá Luz e de Articulação Institucional e, também, exerceu a função de assessor parlamentar no Senado Federal.