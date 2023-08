‘Muito longe da foz’, diz ministro sobre onde Petrobras quer procurar petróleo

Ao lado do vice-líder do PSD no Senado, Lucas Barreto, o ministro Alexandre Silveira disse que está otimista com o licenciamento da Petrobras

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem (22) algo que especialistas já vem afirmando há muito tempo: a área visada pela Petrobras é bem distante da foz do Rio Amazonas. Foi durante encontro com o senador Lucas Barreto (AP), vice-líder do PSD no Senado.

A “grande imprensa” e setores do próprio governo federal, que são contrários à atividade petrolífera na região, divulgam com equívoco intencional que a exploração se dará exatamente na foz do Rio Amazonas.

Na verdade, a Petrobras, que já teve a licença ambiental negada duas vezes pelo Ibama, pretende perfurar um poço de pesquisa a 550 km da foz, na costa do Amapá, e a 2,8 mil metros de profundidade em águas oceânicas.

“É importante dizer: a 500 km da foz do Amazonas, portanto numa região extremamente segura e importantíssimo nós termos para desenvolver emprego, renda e oportunidade para o povo do Amapá. Vamos ter novidade. Vamos vencer a questão”, disse o ministro ao lado do senador.

O vice-líder do PSD voltou a dizer que a exploração do petróleo tem unidade os três senadores do Amapá, citando Randolfe Rodrigues (sem partido) e Davi Alcolumbre (UB).

Ontem, a Advocacia Geral da União (AGU) informou ao MME que não é necessário um estudo ambiental preliminar para que a licença de pesquisa seja concedida, como afirma o Ibama.

A direção do instituto reconheceu que o estudo preliminar não é obrigatório, mas alega que precisa de “robustez” nas informações da Petrobras.