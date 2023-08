Mulher é morta na orla de Mazagão Velho

O crime ocorreu na noite deste sábado (12), a 65 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um crime bárbaro chocou a pacata comunidade da tradicional vila de Mazagão Velho. A jovem Marcione Souza dos Santos foi assassinada a facadas na noite deste sábado (12), por volta de 21h30, na Orla de Mazagão Velho, ponto turístico da vila histórica.

O acusado, visto por várias pessoas cometendo o crime Cleyton Silveira Benicio, conhecido na comunidade como Bobó.

Um primo do próprio infrator informou à polícia que a vítima ingeria bebida alcóolica no coreto do balneário da orla quando o infrator se aproximou, já a golpeando com uma faca.

Imediatamente após o crime, o agressor embarcou em uma rabeta – pequena embarcação a motor – e seguiu pelo rio Mutuacá em direção à Foz do Mazagão.

O crime agora é investigado pela Polícia Civil do Amapá, pela equipe da Delegacia de Mazagão Novo. O corpo de Marcione foi removido por volta de 23h.

A relação entre a vítima e o assassino não foi divulgada pelas autoridades, nem a motivação para o crime, no entanto, nas redes sociais, amigos das redes sociais dela disseram que eles eram casados e se separaram, mas Bobó não aceitava o fim do relacionamento.

O feminicídio, que chocou a calma comunidade, ocorreu na véspera do Dia dos Pais e em pleno Agosto Lilás – campanha que marca o enfrentamento à violência contra a mulher.