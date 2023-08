Mulher planejou o crime, diz família de bancário morto

Familiares do bancário Luiz Paula Miranda, morto com 37 facadas, trabalham com a hipótese de crime premeditado.

Por IAGO FONSECA

Após uma semana de investigações, a Polícia Civil do Amapá e os familiares do bancário Luiz Paula Miranda, morto com 37 facadas, no último dia 10, trabalham com a hipótese de crime premeditado pela amapaense Ellen Caroline de Oliveira Paixão, que está foragida.

O homicídio ocorreu em Santa Cruz do Arari (PA), na região do Marajó. A suspeita continua desaparecida. Devido a uma série de acontecimentos prévios, as polícias do Amapá e Pará levantam as possibilidades de crime passional ou patrimonial.

O irmão da vítima, Raimundo Miranda, afirma que o fato ocorreu na mesma semana que os bancários receberam o pagamento pela participação nos lucros da instituição. Contudo, a família conseguiu bloquear os valores.

“Logo depois que ela reatou com ele, vimos postagens do irmão dela nas redes sociais vendendo os bens. Ela desativou as redes sociais e na cidade ela era inacessível, para não criar amizades”, revela Raimundo.

Antes da compra de soda cáustica líquida na véspera do assassinato, encontrada em um frasco de iogurte, Ellen também teria pesquisado por passagens aéreas para o Rio de Janeiro, por meio de uma companhia de turismo de Macapá, no final de julho. Conforme apurado pelo Portal SN.com, Ellen trocou de nome no final de 2022, de forma legal, no seu antigo local de trabalho, um cartório na capital amapaense.

“Ele foi brutalmente assassinado de maneira covarde. Ela ceifou a vida dele, fugiu para Belém e alegou na delegacia que agiu em legítima defesa. Pedimos justiça, ele saiu desse estado para progredir na vida, deixou um bom legado aqui e isso deixa uma ferida muito grande na família”, declara o irmão.

Segundo o delegado Ronaldo Coelho, da Polícia Civil do Amapá, já foram localizados endereços que estão sob investigação das unidades paraenses. Para ele, de Belém, ela pode ter ido a qualquer lugar do país pelas estradas. Não há comprovação de que ela esteja em Macapá.

“É um crime brutal. O fato que deixa a polícia intrigada é ela ter passado por Belém, ter dado uma versão fantasiosa e amena da situação e agora desapareceu”, questiona.

Ellen Caroline é considerada foragida. A polícia pede que a população denuncie o paradeiro dela para serem feitos maiores esclarecimentos do ocorrido.

“Precisamos justamente que a população amapaense ajude através do disk denúncia (96 99292-6003) ou para o 190”, conclui o delegado.