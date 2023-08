Mulher põe fogo em casa do ex-namorado

Crime ocorreu na noite de terça-feira (15), na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma mulher foi presa no começo da madrugada de hoje (16) acusada de incendiar a casa do ex-namorado após uma discussão entre eles. O imóvel, que ficou totalmente destruído, fica na avenida Felipe Camarão, 292, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

O crime foi descoberto enquanto os bombeiros ainda combatiam as chamas, por volta de 22h30 de terça-feira (15). No local, um vizinho mostrou a Militares do 1º Batalhão da PM do Amapá imagens do sistema de segurança residencial, que flagraram uma mulher pulando o muro do imóvel momentos antes do incêndio.

O dono da residência em chamas, Elton Gonçalves Teixeira, de 39 anos, contou à polícia que antes de saber do incêndio, tinha discutido com a namorada, Rosiane Lopes de Oliveira, de 21 anos, mas que saiu logo depois e deixou a casa trancada.

Momentos depois, foi informado por parentes que a casa pegava fogo. Ao chegar ao local, recebeu uma mensagem da namorada, que também afirmava o incêndio.

A polícia então foi atrás da suspeita e, após algumas diligências, a encontrou na casa da mãe. Segundo a polícia, inicialmente, ela negou a autoria do incêndio, mas depois que os policiais apontaram pequenas escoriações no braço direito dela, possivelmente causadas quando pulou o muro, a mulher acabou assumindo a autoria do crime.

Na delegacia, de acordo com a polícia, Roseane confessou que após pular o muro, entrou pela porta de trás da casa, foi até o quarto e ateou fogo nas roupas do namorado. Em seguida se retirou do local.