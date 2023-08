Veja a análise do Salmo 88, um dos mais emblemáticos deste livro

O Salmo 88 é considerado por muitos estudiosos como um dos momentos mais sombrios e deprimentes escritos pelo rei Davi. “A minha alma está farta demais”, disse ele num dos versos. No entanto, no meio desse turbilhão de pensamentos, ele deixa claro que continuará clamando a Deus por socorro. Quanto mais angustiado estava, mais ele orava. Veja a análise desta quarta-feira (2) e não deixe de conversar com Jesus!