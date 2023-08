Na frente do pai, filho é descoberto com maconha e cocaína

Flagrante ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá. Acusado estava dirigia um carro, que tinha o seu pai como passageiro.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um jovem de 18 anos foi flagrado na presença do pai com porções de drogas, na tarde desta quarta-feira (2). O caso ocorreu na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

A PM do Amapá informou que fazia ronda na rua Cláudio Lúcio Monteiro, próximo à comunidade Baixada do Ambrósio, quando notou que ocupantes de um veículo desembarcavam. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram despistar, atravessando para o lado contrário da via.

Logo em seguida, o carro que ocupavam seguiu em direção ao bairro Hospitalidade, onde os policiais decidiram fazer a abordagem. O condutor foi identificado como Leonai Pinto Leite, de 18 anos. Dentro do automóvel também estava como passageiro o pai dele, que não teve o nome divulgado.

No interior do carro, os militares encontraram mais trocado, algumas porções de maconha e uma balança de precisão, indícios da prática de tráfico de drogas, segundo a PM.

Leonai teria informado ainda que em sua casa, havia mais itens. Policiais foram até o local e encontraram munições de calibre 38, mais entorpecentes e dinheiro – tudo somou mais de R$ 2 mil em espécie.

O rapaz assumiu o crime e afirmou que seu pai nada tinha a ver com a situação. Ele foi encaminhado ao Ciosp de Santana onde deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.