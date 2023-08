Na zona oeste, grupo Santa Lúcia prepara atacarejo diferenciado

Consumidor encontrará espaço gourmet, café da manhã, lanche da tarde, padaria, açougue, sushi e produtos nas prateleiras com preços atacadistas

Por SELES NAFES

Será inaugurado ainda em 2023, na zona oeste de Macapá, o primeiro atacarejo do Santa Lúcia, grupo de supermercados que opera há 35 anos no Amapá. O nome do novo empreendimento já foi definido, mas só será divulgado próximo da abertura do espaço, no Bairro do Goiabal, com entrada pela Rodovia Duca Serra.

De acordo com a direção da empresa, o atacarejo terá uma gama de serviços de perfil premium, como espaço gourmet, café da manhã, lanchonete, lanche da tarde, açougue, padaria e sushi. Ao mesmo tempo, as gôndolas terão produtos com preços de atacado e o mesmo padrão de atendimento e diversificação de mercadorias que já são a marca da empresa.

“São 35 anos de conhecimento acumulado que vamos levar para o consumidor, que pode esperar um atacarejo moderno no padrão Santa Lúcia. Será o mesmo atendimento, a mesma dedicação dos funcionários que é peculiar do grupo”, resume o diretor de Marketing do Grupo Santa Lúcia, Ari Silva.

Além dos produtos de várias partes do Brasil, o novo atacarejo terá espaço para as mercadorias produzidas ou beneficiadas no Amapá, como a tapioca, farinha, feijão, palmito, polpas de frutas, arroz, hortaliças, café de açaí, café e outros que possuam o Selo Amapá. Serão cerca de 80 fornecedores locais.

As obras do primeiro atacarejo do Grupo Santa Lúcia estão avançadas, graças a uma moderna técnica construtiva com pré-moldados e EPS que permite mais agilidade.

Quando estiver funcionando, o novo empreendimento vai gerar 180 empregos diretos, mas as contratações ainda não foram iniciadas.