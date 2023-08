“Não perco pra nenhuma delas”, brinca Janete Silva após meme com famosas

Montagem de Janete Silva ao lado das divas Eliana, Xuxa e Angélica, permeou as redes sociais do Amapá.

Uma postagem bem-humorada viralizou nas redes sociais nesta semana no Amapá. Uma montagem feita a partir da foto das cantoras e apresentadoras nacionais Eliana, Xuxa e Angélica, que se encontraram recentemente no Criança Esperança.

No meme, a cantora e apresentadora amapaense, Janete Silva, aparece ao lado das três celebridades. Ao Portal SelesNafes.com, a estrela amapaense contou que estava no estúdio de TV, onde apresenta o programa de entretenimento Janete Silva Show, quando viu pela primeira vez a postagem.

“Eu pensei que fosse o pessoal da minha equipe que tivesse feito a montagem e achei que tivesse só entre nós isso. Mais tarde, quando cheguei em casa, vi que tinha sido um portal daqui do Amapá e me surpreendi com a quantidade de compartilhamentos e comentários”.

Com muito bom-humor, a apresentadora confessou que gostou do episódio, principalmente porque caiu uma chuva de curtidas e compartilhamentos. Ela então entrou na brincadeira.

“Tudo faz parte. Assim como elas têm a carreira consolidada delas, eu também tenho a minha. Eu olhei a foto e acho que não perco pra nenhuma delas. São 25 anos de história. E fico feliz de ser comparada a essas rainhas”, bradou, orgulhosa.

Como toda grande repercussão, a montagem gerou opiniões positivas e negativas. Por isso, a amapaense agradece por cada elogio e comentários bem-humorados. Já sobre os negativos, Janete disse que sabe que há quem não goste dela, mas que respeita as opiniões. E mandou um recado para os haters:

“Nem Jesus agradou a todos. Mas de qualquer forma, não me sinto diminuída porque sei da minha história, da minha trajetória e de todo o meu trabalho nesses 25 anos”, afirmou.

Atualmente, Janete Silva apresenta diariamente o Janete Silva Show na TV Cidade. O programa vai ao ar às 16h. Ela pretende continuar com o projeto na televisão.

Janete Silva Show

O programa Janete Silva Show vai ao ar durante as tardes há 25 anos no estado do Amapá. A apresentadora também carrega no portfólio a apresentação do Criança Esperança no município de Santana, no ano 2000, e a abertura da apresentação das Chiquititas, ocorrida em 1998 no Sambódromo, por exemplo.

Em 2022, o quadro foi declarado pelo então governador do Amapá, Waldez Góes, e pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amapá, respectivamente.

“É uma história de muito empenho, dedicação e luta. Tenho muito orgulho do que percorri e agradeço a cada um que gosta do meu trabalho”, finalizou.