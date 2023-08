No Salmo 112, podemos pinçar uma bela lição sobre não sermos definidos pelos outros

Muitos estudiosos do comportamento acreditam que o homem é fruto do meio em que vive, mas não é tão simples assim. Existem outros fatores que entram nessa equação. Nem sempre uma pessoa que cresce entre bandidos será um deles, assim como nem sempre alguém criado numa família cristã, será um cristão. No Salmo 112, vamos que os justos conseguem florescer, mesmo em ambientes impróprios. Mesmo nas trevas. Veja a meditação bíblica deste sábado (26) e tenha um ótimo fim de semana!