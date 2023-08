No Amapá, Plano Safra é lançado com R$ 2,1 milhões em incentivos

Recursos do programa foram anunciados em solenidade no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Mais de 400 agricultoras receberão incentivos pelos próximos dois anos para o desenvolvimento econômico nas áreas rurais do Amapá. O Plano Safra, com investimento de R$ 2,1 milhões, foi lançado na manhã desta segunda-feira (28), no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Na solenidade também foi anunciado R$ 100 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para financiamentos no estado pelos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Em busca de mais investimentos para a Associação Extrativista do Rio Beija Flor, do município de Mazagão, a presidente Maria Barbosa, de 60 anos acompanhou o lançamento do plano. Para ela, a comunidade em que vive necessita de mais investimentos para o manejo do açaí, cacau, mandioca, camarão e peixe.

“Estou buscando mais projetos e programas pra nós, ribeirinhos. Como temos metas para cada associação, só uma parte recebeu no passado, mas outras pessoas também querem ser beneficiadas. Se Deus quiser, vamos conseguir mais esse incentivo para beneficiar mais pessoas dentro da comunidade”, comentou Maria.

O Plano Safra, retomado pelo governo federal após 4 anos, objetiva aumentar a produção de alimentos em todo o país para combater a fome, a redução da inflação e aumentar a capacidade produtiva com aquisição de máquinas adequadas para cada região. Também visa reverter o desmatamento com incentivo à produção sustentável a partir da restauração produtiva e da bioeconomia.

Segundo o ministro Paulo Teixeira, pela primeira vez, os Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Integração (MDIR) atuarão junto com o Banco da Amazônia (Basa), com recursos do FNO.

“O Amapá pode aumentar muito o nível de empréstimos para seus agricultores. Vamos fazer uma busca ativa junto com o Incra, o governo do estado, o Sebrae para trazer ao Pronaf o maior número de agricultores familiares. Para as mulheres, há um Pronaf com juros diferenciados. A quantidade de investimentos ao Amapá é quanto ele quiser. Se antecipem, queremos começar o primeiro ano já batendo recordes, para aí subir os investimentos”, afirmou o ministro Paulo.

Sobre os recursos do FNO e demais investimentos do Banco da Amazônia, o ministro Waldez afirmou que os R$ 100 milhões anunciados são iniciais, à medida que forem acessados, um montante maior de recursos pode ser disponibilizado.

Uma força tarefa será organizada entre o estado e os municípios para elaboração de projetos para a agricultura familiar, para apresentação aos órgãos de financiamento e alocação de recursos para o setor rural, segundo o governador do estado, Clécio Luís.

“Essa é uma demonstração de conexão com o governo federal com o Amapá. Ao sair daqui do anúncio, nós, amapaenses, ficaremos com um dever de casa para que os recursos oferecidos através do Plano Safra possam realmente chegar nas mãos das agricultoras”, declarou o governante.