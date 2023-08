No Jari, alunos da rede municipal recebem 6 mil kits com uniformes e material

SUL DO AMAPÁ

Os kits completos começaram a ser entregues na última segunda-feira (31)

O segundo semestre estimulante para mais de 6 mil alunos da rede municipal de Laranjal do Jari, cidade no sul do Amapá e a 268 km de Macapá. A prefeitura começou a entregar kits para os estudantes, mas, pela primeira vez, eles são completos. Além de material escolar e didático, eles contem até uniformes.

Um ato público conduzido pelo prefeito Márcio Serrão (UB) e o vice dele, Irmão Tadeu, marcou o início da entrega dos kits no ginásio da Escola Raimunda Capiberibe. O público inclui também os alunos atendidos em creches.

Mochilas, cadernos personalizados e de capa dura, lápis de cor, canetinhas, apontador, cola, tesoura, borracha, lápis preto, entre outros, estão sendo distribuídos. A primeira informou que todo o material é de primeira qualidade.

Além dos kits, a prefeitura está realizando a manutenção, modernização e climatização das escolas, além de ter entregue novas unidades, como o Centro Educacional Weber Eider e o Centro Educacional Aquarela.

A prefeitura também está construindo as escolas Vinha de Luz e Paulo Freire, além de mais duas creches.