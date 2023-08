No PA, Clécio defende fundo específico para economia da Amazônia

Evento reúne representantes da Amazônia e dos estados, que assinaram termo de cooperação para criar novo fundo

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), está em Santarém (PA), onde ocorre o encontro entre representantes da ONU e do Consórcio Interestadual de Estados da Amazônia. No evento, os governadores assinaram com a ONU um termo de cooperação para a criação de um fundo internacional voltado para o financiamento de atividades de desenvolvimento econômico na região.

O encontro a “ONU e a Amazônia” tem a participação de governadores, do ministro da integração, Waldez Góes e da vice-secretária geral da ONU-Brasil, Amina Mohammed.

“Viemos aqui pra dizer que queremos esse fundo, mas que tem que levar a Amazônia em uma integralidade, como a floresta, a biodiversidade, tudo o que nós temos, mas levando em consideração as populações mais vulneráveis e um projeto de desenvolvimento”, comentou Clécio.

“Que cada vez mais possamos interferir no nosso futuro. Nada sobre a Amazônia sem nós da Amazônia”, acrescentou.

O evento em Santarém é considerado uma preparação para a COP-30, que será realizada em Belém em 2025.