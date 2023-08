Novo PAC reserva R$ 28,6 bilhões para AP; veja as obras

Rodovias, portos, escolas, unidades de saúde, internet...investimentos ocorrerão em todas as áreas estruturantes e sociais

Por SELES NAFES

BR-156, Porto de Santana, Minha Casa, Minha Vida estão entre as obras que já têm verba garantida no Novo PAC, que está sendo lançado nesta sexta-feira (11) pelo presidente Lula (PT). O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido), está no evento que acontece na cidade do Rio de Janeiro e explicou melhor como ocorrerão os investimentos. O governador Clécio Luís (SD) também participa do lançamento no Teatro Municipal do RJ que começou por volta das 11h.

Clique aqui para ver as obras que serão tocadas no Amapá.

Segundo o senador, no total, o governo federal vai investir R$ 1,7 trilhão em obras. A maior parte desses recursos será captada por meio de parcerias com a iniciativa privada em troca de concessões e outras parcerias.

Em setembro, será lançado o primeiro edital com R$ 136 bilhões para outros projetos prioritários como urbanização de comunidades, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais.

Também haverá recursos para a construção de creches, UBSs, centros de cultura (CEUs), escolas, policlínicas, maternidades, espaços esportivos. Todas essas obras são consideradas política de redução da desigualdade social.

No Amapá, além das obras estruturantes para a economia, o Novo PAC reservou recursos para ampliação e modernização da internet de alta velocidade para escolas e unidades de saúde.

R$ 1,2 bilhão para internet

R$ 1,3 bilhão em obras e modernização da saúde

R$ 14,6 bilhões em educação, ciência e tecnologia

R$ 300 milhões para educação e cultura

R$ 1,5 bilhão para habitação, urbanização, esgoto e modernização da coleta de lixo

R$ 2,1 bilhões para preservação, conservação e recuperação de áreas de ressaca

R$ 2,2 bilhões em rodovias, porto e hidrovias

R$ 800 milhões no Luz para Todos

R$ 4,5 bilhões para a indústria ligada à defesa nacional