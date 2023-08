O Salmo 103 faz uma reflexão sobre sermos gratos a Deus pelo lado bom da vida

A ciência já comprovou que nós treinamos o nosso cérebro para enxergarmos a vida de forma positiva ou negativa. Na Bíblia, Deus já nos alertava sobre o pessimismo. No Salmo 103, vemos uma canção que pede para não haver esquecimento dos benefícios recebidos na vida, um convite para deixarmos no passado as coisas ruins. Veja a meditação bíblica de hoje e tenha uma ótima quinta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus! Abaixo, escuta “Primavera”, bela canção de Wanderlei Afonso.