Ao longo da nossa história, muitos nomes surgiram em defesa de nossos direitos e da liberdade, heróis que tiveram as trajetórias imortalizadas. Existem outras pessoas boas, mas que preferem ficar anônimas, caladas. Em muitos momentos difíceis, Deus é nosso único amparo. Veja a análise do Salmo 94 e tenha uma ótima terça-feira com o nosso Senhor Jesus!