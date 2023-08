Veja a meditação bíblica deste domingo, 27, baseada no Salmo 113

No dia a dia, recorremos muitas vezes a pessoas e forças que não podem nada diante da grandeza de Deus. Esquecemos de pedir para o verdadeiro Senhor, criador de todos os fenômenos e fases do mundo. Veja a meditação bíblica deste domingo (27) baseado no Salmo 113 e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!