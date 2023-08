Às vezes estamos cercados de bençãos e não reconhecemos isso. Veja a análise do Salmo 100

Quando estamos perto de Deus, ficamos rodeados de coisas boas que nem sempre conseguimos enxergar. Às vezes isso ocorre porque já estamos familiarizados com elas. O que é pouco para nós, é muito para outros. Veja a análise do Salmo 100 e venha uma ótima segunda-feira (14) com o nosso Senhor Jesus!