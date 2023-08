Operador Nacional do Sistema diz que situação começa a ‘normalizar’

Segundo o órgão, mais de 16 mil megawatts foram desligados no Norte, Nordeste e Sudeste

Da Redação

O Operador Nacional do Sistema (ONS) divulgou, por volta das 9h30, que o fornecimento de energia começou a ser normalizado em alguns estados. No Amapá, até as 10h, o blecaute continuava.

Segundo comunicado do Operador Nacional do Sistema, mais de 16 mil megawatts foram desligados nas regiões Norte e Nordeste, afetando também alguns estados do Sudeste.

O Portal SN apurou que várias regiões do estado de São Paulo também ficaram sem energia, além do Pará, Goiás, Maranhão, Amapá, Piauí e outras unidades.

“A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos”, informou o ONS, sem citar em que estados o fornecimento já foi retomado.

Outros serviços estão sendo afetados no Amapá. O sistema de dados móveis funcionam dificuldades. As aulas foram canceladas pela manhã na maioria das escolas.