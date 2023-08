A contradição entre os argumentos e as ação são o tema da reflexão de hoje baseada no Salmo 95

A incoerência é uma atitude quando nossas ações são o oposto do que dissemos. A coerência está presente no Salmo 95, porque todo verdadeiro louvor a Deus deve ser seguido de ação. Devemos louvar e agir. Muitos são cristãos em todos os lugares, menos em casa. Veja a análise do capítulo desta quarta-feira (9) e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!