Os ‘invisíveis’

Enfermeira entrega comida a morador em situação de rua em Macapá. Na análise do Salmo 87 temos uma reflexão sobre um dos problemas sociais mais antigos que temos

Bom dia! Nem todos pensam como esta enfermeira de Macapá (na foto acima) que se dedica a entregar alimentos a moradores em situação de rua que, na maioria das vezes, são praticamente “invisíveis” socialmente. Não são notados nem por pessoas que passam ao lado. Na Bíblia, Deus deixa claro que todos os serem humanos fazem parte da mesma família. Somos mais parecidos do que imaginamos, mas um dia essa separação terá um fim. Veja a análise do Salmo 87, onde temos a confirmação de que um dia todos os povos da Terra comporão um grande coral. Tenha uma ótima terça-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!