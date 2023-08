PAC dará ao Amapá novo ciclo de desenvolvimento, afirma Davi

Programa de Aceleração do Crescimento vai injetar R$ 28,5 bilhões no Amapá em obras.

Da REDAÇÃO

As obras que investirão R$ 28,5 bilhões no Amapá pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vão proporcionar um novo ciclo de desenvolvimento no estado, afirmou o coordenador da bancada federal no Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (UB-AP).

O novo PAC foi lançado pelo presidente Lula, hoje (11), no Rio de Janeiro. Ao todo serão investidos R$ 1,68 trilhão em todo o país nos próximos anos – sendo R$ 1,3 trilhão até 2026 – em obras paradas, aceleração de construções em andamento e novos empreendimentos.

“São obras importantes e estruturantes para o estado, como a BR 156, onde vai o trecho norte, que era um sonho de todos nós na relação do Amapá com a Guiana Francesa e, porque não dizer, do Brasil com a Europa. E também do trecho sul, sentido Laranjal do Jari e Vitória do Jari, com nossos irmãos a partir do Pará”, ressaltou o parlamentar.

Alcolumbre lembrou ainda que, como relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) 32/2022, conhecida como PEC da Transição, trabalhou para que o Brasil e o Amapá tivessem assegurados um cenário de equilíbrio fiscal, sem atingir os programas sociais e de desenvolvimento regional.

O senador ressaltou, também, a importância da união dos parlamentares na luta pelos interesses de cada estado brasileiro, com destaque para a bancada federal do Amapá.

“Fico muito feliz em ter colaborado para construir esse ambiente de prosperidade, de crescimento na luta para diminuir as desigualdades sociais. E, como coordenador da bancada federal do Amapá no Congresso, quero registrar a união e o esforço coletivo de todos os parlamentares na transformação que estamos vivendo”, concluiu.