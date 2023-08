Passagens aéreas: Josenildo chama preços de ‘extorsivos’

Deputado federal do Amapá apresentou requerimento para convocar representantes de empresas aéreas para uma audiência

SELES NAFES

Os valores estratosféricos das passagens aéreas no Brasil, especialmente, entre o Amapá e o restante do país, serão tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados no mês que vem. O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Josenildo Abrantes (PDT-AP), que usou a tribuna ontem (23) para criticar os preços abusivos das passagens de avião.

Josenildo citou como exemplo o trecho entre Macapá e Rio de Janeiro, que esta semana chegou a quase R$ 5 mil.

“Não podemos deixar que um grupo de apenas três empresas prejudique o direito de ir e vir de milhares de brasileiros com preços extorsivos nas passagens aéreas”, comentou o deputado.

Para ele, os preços atuais engessam negócios e o próprio turismo interno. Josenildo admitiu que as empresas precisam ter lucro, mas não com preços abusivos.

“Vamos nos unir. Não é uma questão só do consumidor, é social e econômica”, acrescentou.

Josenildo pediu ao ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que aborde o assunto. Ele conseguiu aprovar ontem, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, um requerimento para a realização de uma audiência pública, no próximo dia 21 de setembro.

A ideia é convocar as empresas aéreas e órgãos de regulação, governo e sociedade civil.

“Queremos olhar nos olhos dos presidentes dessas empresas de aviação e saber a razão de termos um valor tão alto para serviços que não validam essas cobranças”.