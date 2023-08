Petróleo no AP: 2º pedido da Petrobrás será avaliado com ‘isenção’, diz Marina

Durante cúpula da Amazônia, ministra confirmou que a Petrobrás apresentou novo projeto

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva disse nesta quarta-feira (9) que o Ibama vai analisar “com isenção” o novo pedido de licenciamento ambiental da Petrobrás para pesquisar a existência de petróleo na costa do Amapá. Foi durante a Cúpula da Amazônia, que reúne em Belém (PA) os países sul americanos que compartilham a mesma floresta.

Segundo ela, os técnicos do Ministério do Meio Ambiente não facilitam, e nem dificultam a aprovação de qualquer licenciamento ambiental com viés econômico.

Ela alegou que 11 técnicos do Ibama julgaram ser insuficiente todos os dados apresentados pela Petrobrás para assegurar a integridade ambiental na região onde a empresa quer perfurar.

Ela, equivocadamente, identificou o local como sendo a foz do Rio Amazonas, uma informação tecnicamente distorcida e que tem sido replicada incansavelmente por correntes ideológicas do governo e pela imprensa nacional contrária à exploração.

“Trata-se da exploração da Margem Equatorial, na foz do Rio Amazonas, numa área muito sensível, e que precisa de todo o cuidado. O Ibama negou, e a Petrobrás apresentou novamente. O Ibama vai reanalisar com toda isenção e dar seu veredito”, comentou.

Na verdade, a Petrobrás pretende perfurar um poço a 2,8 mil metros de profundidade e a 550 km de distância da foz do Rio Amazonas, já em alto mar e em águas ultra profundas.

Em maio deste ano, o Ibama negou o licenciamento ambiental ao Ibama alegando insegurança para a operação. A negativa abriu uma crise entre o senador Randolfe Rodrigues, que deixou o partido de Marina, a Rede Sustentabilidade. O governador Clécio classificou a rejeição do Ibama como “desonestidade intelectual”.