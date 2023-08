PM apreende 5 mil litros de gasolina em risco de explosão

Local é situado no município de Santana e combustível oferecia risco de explosão.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um forte cheiro de combustível atraiu uma denúncia anônima que resultou na apreensão de quase 5 mil litros de gasolina armazenados irregularmente na Avenida Deodoro da Fonseca, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Populares informaram, na última segunda-feira, dia 31, à Companhia Fluvial da Polícia Militar do Amapá que o depósito exalava um forte cheiro a uma longa distância.

Durante a abordagem, as cinco pessoas que abasteciam carotes no local foram presas. Foram encontrados óleo lubrificante e motores de sucção, caracterizando que o serviço local para a comercialização de combustível.

O responsável pelo local informou que o produto pertencia a uma rede de postos e havia sido deixado ali por outra pessoa.

Com base nessas informações, a PM entrou em contato com o responsável pela rede de postos, que informou que já havia registrado um boletim de ocorrência pelo furto do combustível.

“Pela quantidade de combustível, sim, havia o risco de explosão”, disse o capitão Adauto Matos, da Divisão de Comunicação do Batalhão Ambiental.

As cinco pessoas encontradas no depósito, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhadas ao Ciosp do município de Santana para prestar esclarecimentos sobre o caso.